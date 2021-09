Aujourd'hui âgé de 33 ans, Gonzalo Higuain évolue du côté de l'Inter Miami. Avant de filer vers la Major League Soccer américaine, l'Argentin a fait les beaux jours de plusieurs clubs européens, à commencer par le Real Madrid. Joueur des Merengue durant six ans et demi, l'ancien de River Plate a vécu de grands moments, mais a aussi dû se battre pour conserver sa place de titulaire. Karim Benzema a été son principal concurrent.



Au cours d'un entretien accordé à ESPN, Higuain est revenu sur l'arrivée de Benzema, transféré de Lyo, vers Madrid à l'été 2009. Un recrutement que l'Argentin a mal vécu, lui qui tournait alors à plus de vingt buts par saison : "Quand le Real a recruté Kaka et (Karim) Benzema, je me suis demandé combien de buts je devais encore inscrire. Je suis votre meilleur buteur et vous me ramenez Benzema et Kaka !"

Une compétition saine

Bien qu'en concurrence, les deux hommes ont toutefois su cohabiter et évoluer ensemble au Real Madrid, comme l'a assuré Gonzalo Higuain : "Avec Benzema, la compétition était très saine, même si chacun devait donner son maximum. Il m'a permis de donner le meilleur de moi-même. C'est un numéro 9 formidable."