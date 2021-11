Eden Hazard a connu des moments difficiles depuis son transfert de plus de 100 millions d'euros en provenance de Chelsea en 2019. Le joueur de 30 ans n'a réussi que 39 apparitions en Liga en plus de deux ans, marquant quatre fois, à comparer à un bilan de 85 buts en 245 sorties en championnat pour Chelsea. À l'heure actuelle, il est beaucoup question que le Real Madrid décide de céder Hazard, qui ne semble pas pouvoir être à la hauteur des attentes.

Hazard ne pense pas à un départ

Le Belge a manqué 33 matches la saison dernière en raison de diverses blessures, et il n'arrive pas à trouver une place de titulaire cette saison. Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, lui a préféré Rodrygo ces derniers temps et a admis lui-même qu'Hazard était en retard. Malgré cela, il semble que le Belge restera et se battra pour sa place. Marca rapporte en effet que l'ailier n'envisage pas un départ en janvier. Le quotidien espagnol estime ainsi que l'ailier n'envisage pas un départ en début d'année. Hazard serait déterminé à se battre pour son rêve au Real Madrid et un départ en janvier n'est pas envisagé.