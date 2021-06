Real Madrid : Hazard veut avoir plus de poids

Arrivé en 2019 pour être le remplaçant de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Eden Hazard n'a jamais réussi à s'imposer chez les Merengues en raison de longues blessures et d'une méforme récurrente. Un échec pour les dirigeants madrilènes, qui ont déboursés environ 150 millions d'euros. Cependant, l'international belge annonce du changement pour la saison prochaine. Actuellement avec sa sélection pour disputer le championnat d'Europe, l'ancien Lillois explique qu'"au Real, la pression est énorme, mais c'est aussi le cas ici (en sélection), a-t-il confié en conférence de presse ce dimanche. Vous ne pouvez être un leader que si vous jouez bien. Peut-être que je peux également être un leader à Madrid si je joue plus."

Hazard titulaire contre la Finlande ?

"Je n’ai jamais douté, même si je sais que ma cheville ne sera plus la même après ces blessures. Peut-être que je dois changer mon style de jeu", a-t-il ajouté. Alors qu'il n'a pas pu encore être titularisé avec la Belgique, Hazard assure qu'il pourrait être disponible contre la Finlande, lundi. "Peut-être pas 90 minutes. Nous verrons comment ça se passera, selon comment je me sentirai demain."