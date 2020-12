Il était supposé réaliser son rêve au Real Madrid, mais Eden Hazard vit plutôt un cauchemar. Un cauchemar duquel il ne se réveille toujours pas. En effet, l’ancienne star de Chelsea ne figure pas dans la sélection de vingt joueurs du Real Madrid en vue du match de mardi soir contre l'Athletic Bilbao. Le Real affronte l'équipe basque mardi (22h - beIN SPORTS 1) dans un match avancé de la 19e journée de la Liga. Hazard, lui, se remet toujours d'une blessure musculaire contractée à la cuisse droite le 28 novembre dernier, lors d'une défaite concédée à domicile face au Deportivo Alaves.

L'ancien Lillois a depuis raté quatre matches de son équipe, dont le beau succès 2-0 lors du derby du week-end dernier contre l'Atlético Madrid. Lundi après-midi, les joueurs de Zidane participé à leur dernière séance d'entraînement avant de recevoir Bilbao, mais ils l'ont fait sans Hazard, Mariano Diaz, Martin Odegaard et Luka Jovic, tous blessés. Pour rappel, le Real Madrid est troisième de Liga et vient de conclure une belle semaine avec une victoire contre Séville, un succès en C1 contre Gladbach pour accrocher les 8es de finale en finissant premier de son groupe et une victoire retentissante lors du derby madrilène.