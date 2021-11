L'international belge s'est entraîné avec le reste de ses coéquipiers après s'être remis d'une gastro-entérite, mais il n'est pas en pleine forme et ne fera pas partie du groupe contre le FC Séville en Liga. Hazard a également manqué les deux derniers matchs à Grenade et au Sheriff Tiraspol en raison de son problème d'estomac, ce qui signifie qu'il n'a pas encore joué pour les Blancos depuis son retour de la sélection.

Hazard encore blessé

L'ancien ailier de Chelsea a joué 63 minutes contre l'Estonie, mais après la qualification de la Belgique pour la Coupe du monde 2022, le sélectionneur Roberto Martinez avait décidé de laisser son joueur au repos contre le pays de Galles. Hazard est retourné à Madrid pour s'entraîner sous la direction d'Ancelotti avant le match contre Grenade, mais l'entraîneur italien n'a pas pu faire appel à lui en raison du problème d'estomac susmentionné. "Je ne suis pas dans sa tête mais ce que je vois, c'est que c'est un joueur qui n'a pas eu de chance et qui veut revenir pour faire de son mieux pour cette équipe", a déclaré Ancelotti lors de la conférence de presse d'avant-match de samedi. Il a toujours eu le rêve de jouer pour le Real Madrid. L'important, dans ces moments-là, c'est de s'accrocher. Si vous voulez quelque chose, tout s'arrange et il fait tout ce qu'il peut."