Real Madrid : Hazard est chaud

Dimanche, face au Celta Vigo, Eden Hazard pourrait refouler pour la première fois les pelouses dans une rencontre officielle depuis sa sortie sur blessure contre le PSG, fin novembre, en Ligue des Champions. En attendant d’être de nouveau convoqué dans le groupe de Zinedine Zidane, l’ailier belge continue de travailler… et de régaler à l’entraînement. Mercredi, l’ancien de Chelsea a ainsi posté une vidéo sur Twitter,. Une première qui redescend vite dans le petit filet gauche puis une deuxième, plus puissante, qui rentre à l’aide de la barre transversale. « Travailler dur et s’amuser… » a-t-il légendé, alors qu’il poursuit sa course contre la montre pour être opérationnel en huitièmes de C1 contre Manchester City, le 26 février prochain.