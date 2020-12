Real Madrid : Hazard effectue son retour à l'entraînement

Il y a un peu moins de trois semaines, Eden Hazard avait été blessé, lors de la défaite du Real Madrid face au Deportivo Alavés (2-1) en Liga. Il avait été remplacé à la 28ème minute de jeu par Rodrygo. Ratant plusieurs rencontres depuis en raison de cette blessure musculaire (Shakhtar, Séville, Mönchengladbach, Atlético Madrid et Athletic Bilbao). Ce mercredi, l'espoir est de nouveau présent dans les rangs du club madrilène, étant donné que le Belge a effectué son retour à l'entraînement collectif. Luka Jovic et Mariano Diaz ont également repris, sous la direction de Zinédine Zidane.Buteur lors du succès du Real Madrid sur la pelouse de l'Inter Milan (0-2), le 25 novembre dernier, Hazard concentre de nombreuses attentes avec le club merengue. Recruté contre la somme de 115 millions d'euros par le Real en juillet 2019, il n'a disputé que trois rencontres de Liga dans cet exercice 2020-2021, 29 toutes compétitions confondues, depuis son arrivée. Récemment, Zinédine Zidane a pris sa défense : "C’est une situation compliquée pour lui, pour le club, pour nous. Il faut l’accepter. Il le vit bien. Il ne s’est pas beaucoup blessé jusqu’ici dans sa carrière. Il a eu une longue blessure, et là, il y a des petits bobos qui surgissent, je suis sûr qu’il reviendra encore plus fort."La question est désormais de savoir si, possiblement, il sera intégré dans le groupe du Real Madrid afin de se déplacer à Eibar, dimanche en Liga (21 heures). Victorieux de Bilbao mardi soir avec notamment un doublé de Karim Benzema (3-1), l'équipe de Zidane est revenue à la hauteur des leaders du championnat d'Espagne, la Real Sociedad et l'Atlético Madrid (26 points).