Real Madrid : Hazard de retour dimanche ?

Alors qu’il a repris l’entraînement fin janvier avec le Real Madrid, Eden Hazard aurait pu rependre la compétition face à Osasuna, dimanche (1-4), voire contre la Real Sociedad trois jours plus tôt (3-4). C’est du moins ce que croyait la presse espagnole. Mais l’international belge n’a finalement pas été convoqué par Zinedine Zidane. Mardi, Marca indique toutefois que le retour est, cette fois, vraiment imminent pour l’ancien de Chelsea, qui devrait bénéficier de quelques minutes de jeu face au Celta Vigo dimanche soir (21h). Le tout dans le but d’être pleinement opérationnel pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid, le 26 février. Entre temps, les Merengue se déplaceront à Levante, où le joueur de 29 ans devrait logiquement avoir droit à plus de temps de jeu. Quoi qu’il en soit, Hazard voit enfin le bout du tunnel, plus de deux mois après sa microfissure d’une cheville contre le PSG.