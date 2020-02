Hazard de retour au bon moment pour le Real

. L'ancien joueur de Chelsea effectue enfin son retour avec les Merengue, qui se préparent à défier Manchester City en 8es de finale aller de la Ligue des Champions le 26 février prochain, avant de recevoir le Barça quatre jours plus tard dans un duel décisif pour le titre de Liga.« Nous savons tous à quel point Hazard est important et que c’est un grand joueur. Nous sommes ravis de le revoir avec le groupe. Sera-t-il à 100% pour le match face à City ?Physiquement, il est absolument apte pour être avec nous », a confié de son côté Zinedine Zidane en conférence de presse ce samedi. Pour rappel, Hazard avait été blessé par Thomas Meunier lors de la réception du PSG par le Real Madrid en phase de poules de la C1 il y a deux mois et demi.