Jusqu'à présent, Eden Hazard a connu des difficultés au Real Madrid, l'ailier ayant eu du mal à retrouver sa forme depuis son arrivée en 2019. Le Belge a coûté plus de 100 millions d'euros, mais se montrer à la hauteur de cette étiquette de prix s'avère être une tâche difficile. On s'attend à ce que Hazard reste au Santiago Bernabeu dans un avenir proche, lui qui est déterminé à faire ses preuves.

L'étrange promesse d'Hazard

Mais son prochain transfert pourrait-il être surprenant ? Selon le vice-président de Westerlo, Hasan Cetinkaya, Hazard a déjà promis de jouer pour le club turc de Fenerbahçe à l'avenir. "Je crois que je peux considérer Eden Hazard comme un ami", a déclaré Cetinkaya à Het Nieuwsblad. "Je le connais depuis Lille et il m'a promis qu'un jour il jouera pour Fenerbahçe. "Westerlo sera plus difficile, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il finira sa carrière ici".