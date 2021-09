La légende du Real Madrid, Guti, a soutenu Vinicius Junior pour qu'il passe au niveau supérieur au Real Madrid après un début de saison brillant. Le Brésilien n'a pas toujours convaincu depuis son arrivée au Santiago Bernabeu en tant que jeune joueur il y a trois ans. Mais il semble s'être beaucoup amélioré depuis le début de la saison, faisant preuve d'un calme et d'un sang-froid devant le but que nous avons rarement vus de sa part par le passé.

Vinicius Jr salué par Guti

Cela lui a permis de marquer quatre buts cette saison en seulement quatre apparitions en Liga, et la confiance semble être élevée pour le joueur de 21 ans après un début aussi brillant. La confiance que les autres ont en lui a également augmenté, et la légende merengue, Guti, est le dernier à chanter les louanges de l'ailier, déclarant à Mundo Deportivo : "Il a certaines des qualités que les meilleurs joueurs d'Europe ont. Si, en plus de cela, il travaille dur sur certaines choses, il peut s'améliorer au plus haut niveau et il va devenir l'un des joueurs importants non seulement au Real Madrid mais aussi au niveau européen."