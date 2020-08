Real Madrid : Giggs prend la défense de Bale

Gareth Bale n'a pas connu un exercice 2019-2020 brillant avec le maillot du Real Madrid. Pas indispensable aux yeux de son entraîneur, Zinédine Zidane, l'international gallois n'a disputé que 16 matchs pour un bilan famélique de 2 buts et 2 passes décisives. Le joueur s'est surtout signalé par un comportement peu reluisant, par exemple en dormant lors du match disputé contre le Deportivo Alavés. Son agent, Jonathan Barnett, s'était exprimé en juillet dernier afin de faire un point sur son avenir. Il avait assuré que "Gareth est l'un des meilleurs au monde. Et les meilleurs joueurs au monde ne sont pas prêtés. Gareth va bien. Il lui reste deux ans sur son contrat. Il aime vivre à Madrid et il ne va nulle part".



Au contraire de Zinédine Zidane, Ryan Giggs n'a jamais eu de problème avec l'attaquant et continue de le sélectionner pour le Pays de Galles. Toutefois, la légende de Manchester United est consciente que les critiques envers Bale pourraient faire oublier à quel point il peut être bon.

Giggs ne doute pas du talent de Bale

Giggs a déclaré à BBC Sport: "J'espère qu'on se souviendra de lui pour le fantastique footballeur qu'il est. Marquer deux fois en finale de la Ligue des Champions, la gagner quatre fois et marquer l'un des meilleurs buts jamais vus en finale - des choses comme ça n'arrivent pas tous les jours. J'espère qu'on se souviendra de lui pour ces choses. C'est un joueur dont j'ai toujours dit qu'il pouvait faire la différence pour moi", a jugé Giggs.



"Il a également fait une différence dans des moments clés pour le Real Madrid. C'est ce que font les grands joueurs. Les gros joueurs se présentent dans les grands moments des grands matchs", a-t-il continué.





Dans le cadre de la Ligue des Nations, le Pays de Galles sera opposé à la Finlande et la Bulgarie (3 et 6 septembre).