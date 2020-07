Real Madrid - Getafe : avec Benzema, Varane et Mendy

Deux jours après le nouvel accroc du Barça contre l'Atlético de Madrid (2-2), le Real Madrid a l'occasion d'accroitre son avance en tête de la Liga en cas de succès contre son voisin Getafe, ce jeudi (22 heures).

Un petit derby que les Merengue aborderont avec un trio d'attaque Isco-Benzema-Vinicius. En très grande forme, l'attaquant français concentrera encore tous les espoirs de son équipe. Ses compatriotes Raphaël Varane et Ferland Mendy sont également alignés au coup d'envoi. Ramos et Carvajal sont présents, tout comme Casemiro, Kroos et Modric dans un milieu de terrain classique.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric - Isco, Benzema, Vinicius.

Getafe : Soria - Olivera, Chema, Etxeita, Suárez - Maksimovic, Arambarri, Cucurella, Nyom - Mata, Timor.