Malgré ses 17 ans, Gavi est devenu un joueur clé de l'équipe première du FC Barcelone. Le talentueux milieu de terrain a le monde du football à ses pieds après une remarquable saison avec le club catalan, et semble prêt à devenir une figure talismanique chez les Blaugrana pour les années à venir. Cependant, l'histoire aurait pu être très différente s'il avait choisi le Real Madrid ou l'Atletico de Madrid plutôt que le FC Barcelone, car les trois grands d'Espagne ont cherché à l'arracher à une académie locale de son Andalousie natale.

Gavi a choisi le Barça

Ses premiers entraîneurs à Los Palacios, une ville andalouse où ont été formés des joueurs comme Fabian Ruiz et Jesus Navas, ont mentionné que Gavi ne voulait rejoindre que le FC Barcelone. "Je sais que le [Real] Madrid et l'Atletico le voulaient, mais quand il est allé à Barcelone, il a dit à ses parents : "Papa, les meilleurs [joueurs] sont ici et je veux jouer ici", a déclaré Manuel Vasco à Sport.



"Le gamin a suscité l'intérêt des grands clubs dès le début, le [Real] Betis et Séville ont été les premiers à arriver ici en raison de la proximité (...) Barcelone l'a signé lors d'un tournoi qui a eu lieu en Algarve (Portugal), au cours duquel il a été choisi comme meilleur joueur. Mais avant cela, je pense qu'il était à Madrid avec les deux équipes, et elles l'observaient, et il était clair que, s'il devait choisir entre les grands clubs, il préférait Barcelone", a-t-il conclu.