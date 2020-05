Real Madrid : Gareth Bale évoque un transfert surprenant

D'indispensable à indésirable, Gareth Bale est passé par tous les états depuis son arrivée au Real Madrid il y a presque sept ans. L'ailier gallois est annoncé sur le départ depuis plusieurs années, malgré quelques coups d'éclat isolés. Son attitude, son physique fragile et son inconstance prêtent à débat. Le nom du gaucher est déjà revenu dans la presse anglaise, qui cite notamment Manchester United ou Tottenham comme des destinations envisageables. Mais Bale pourrait opter pour une expérience plus inattendue.

Bale attiré par l'Amérique