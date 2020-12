Zinédine Zidane est toujours en poste au Real Madrid. Le coach français a refusé de démissionner malgré le nouvel accroc essuyé par son équipe en Ligue des Champions, mardi dernier contre le Shakhtar Donetsk. Mais, ses responsables n’ont pas attendu qu’il se retrouve dehors pour commencer à lui chercher un remplaçant. Et à en croire le quotidien Sport, ils en auraient déjà trouvé un.

Pochettino a la préférence de Pérez

Selon la source en question, Florentino Pérez, l’homme fort de la Casa Blanca, est très séduit par la solution incarnée par Mauricio Pochettino. Il perçoit l’Argentin comme le technicien le plus à même à redresser le navire merengue. Et, il aurait même déjà entamé les premiers contacts pour attirer l’ancien manager de Tottenham à Santiago Bernabeu. Pochettino, qui est libre de tout engagement, est parfaitement ouvert à cette idée. C’est même le défi dont il rêve depuis toujours. Bien que le contexte ne soit pas idéal, la mission ne lui fait pas peur. Au contraire, il est très motivé et il l’aurait fait savoir par l’intermédiaire de ses représentants. Au vu de toutes ces données, il émerge logiquement comme le candidat numéro 1 pour succéder à Zidane. Les choses pourraient s’accélérer en ce sens dès ce week-end en cas de nouveau faux-pas des Merengue contre Séville.

Zidane : "Je ne démissionnerai pas" :