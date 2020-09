Real Madrid : Ferland Mendy parle de son avenir

"Etre voulu par Zidane, c'est flatteur. Zidane, c'est la classe"

Mendy a faim de titres

Le fait d'être recruté par le Real Madrid n'est pas facile à assumer. Pour sa part, Ferland Mendy a su se montrer à la hauteur sous la direction de Zinédine Zidane.L'ancien latéral de l'OL a jugé son arrivée au sein du club madrilène dans un entretien accordé à Téléfoot.. C'est compliqué d'arriver au Real, mais je me suis adapté, et je trouve que ça s'est bien passé", a-t-il indiqué, avant de continuer sur l'environnement global : "Il y a beaucoup de pression autour. C’est compliqué d’arriver dans un club comme ça."Concernant la concurrence de Marcelo à son poste, il a jugé que la relation entre les deux hommes était bonne.On a une bonne relation. Il m’a donné des conseils, notamment sur les centres. J’ai pu progresser grâce à ses conseils", a expliqué Mendy.Au niveau de ses ambitions personnelles, il n'a pas fait de détours : "Regagner la Liga, aller loin en Ligue des Champions, car on l’a encore en travers de la gorge.