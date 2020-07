Real Madrid : Ferland Mendy, l'heure de gloire est arrivée

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LaLiga

Quel but signé Ferland Mendy, son premier avec le Real Madrid !

Le Real Madrid a de meilleurs résultats quand il joue

A la veille du 14 Juillet, Ferland Mendy a marqué le premier but de sa carrière sous les couleurs du Real Madrid. Et quel but ! Un incroyable coup de pétard du gauche pour ouvrir le score sur la pelouse de Grenade (1-2). Avec cette réalisation, le latéral a célébré comme il se doit son premier anniversaire à Madrid. Transféré de l'OL en juillet 2019, le Français est monté en puissance pour postuler à une place de titulaire. Une adaptation rapide et réussie à la Liga !Déjà très en vue offensivement, le joueur de 25 ans a fait d'énormes progrès défensifs. Le moyen idéal de rivaliser avec Marcelo. Et même de faire mieux que le Brésilien.Cette saison, le bilan statistiques penche en faveur de l'ancien Lyonnais. Si les deux joueurs ont marqué un but et délivré quatre passes décisifs, le Tricolore a plus joué qu'un trentenaire vieillissant et souvent blessé. Au passage, il s'est offert sa première coupe : la Supercoupe d'Espagne. Une vraie réussite pour une première saison à Santiago-Bernabeu.Et les observateurs du Real Madrid n'ont peut-être pas remarqué l'absence d'un joueur qui a marqué l'histoire du club tant Ferland Mendy s'est mis au diapason. Marca est allé jusqu'à considérer le joueur acheté 46 millions d'euros comme « la signature la plus rentable de Zidane cette saison. » Ce mardi, il s'est définitivement fait un nom avec un but qui fait parler dans tous les médias ibériques.Contre Alavès la semaine dernière, le joueur formé au Havre a élu homme du match. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Zinedine Zidane avait salué la performance et surtout l'évolution de sa recrue. « Je suis content de sa prestation, de ce qu'il est entrain de faire. C'est sa première année ici et il est au niveau. C'est la bonne nouvelle. Il est venu pour montrer ses qualités et c'est ce qu'il est en train de faire. Tout le monde est content de son rendement. » L'international français tire le Real vers le haut.. 2,13 points marqués et 0,9 but encaissé par match avec Marcelo. 2,43 points marqués et 0,5 but encaissé quand son « remplaçant » joue. Un bilan qui devrait bientôt permettre à Mendy et au Real de célébrer autre chose que la Fête Nationale française.