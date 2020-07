Real Madrid : Et maintenant, la remontada européenne ?

« Zidane est la clé. Nous croyons en lui et en son travail. Chaque fois qu'il vient, ce qu'il touche devient de l’or. Il est unique. » C'est en ces termes que Sergio Ramos parlait de son entraîneur au moment de fêter le 34eme titre de champion d'Espagne du Real Madrid, il y a quelques jours. Un sacre libérateur pour les Merengue qui rêvent désormais de réaliser le doublé avec la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra cependant retourner une situation bien mal engagée. Entre la défaite (1-2) à l'aller à domicile et l'absence de leur capitaine au retour, les Madrilènes auront fort à faire pour espérer une remontada européenne contre Manchester City. Surtout que le groupe a déjà dû s'employer pour renverser la situation et s'imposer en Liga.

Zidane et les siens en quête de repos

« Maintenant, on va se reposer pendant trois ou quatre jours, et ensuite on va revenir au travail pour la Ligue des Champions. Sans inquiétude, sans stress, sans rien, en pensant uniquement à tout ce qu'on a fait de bien durant cette saison et tout ce qu'elle nous a apportés. Ce ne sera pas des vacances, mais un peu de repos. Il faut que l'on déconnecte un peu », reconnaissait volontiers Zinédine Zidane, en conférence de presse. Ce dernier étant bien conscient que le sprint final en Espagne a pesé lourd physiquement et mentalement après plusieurs mois d'arrêt. Une première difficulté à vaincre pour le Real Madrid, qui peut toujours se raccrocher au fait que le club n'a jamais été éliminé en C1 avec « ZZ » à sa tête.

« Nous souvenir de qui est le Real Madrid »

De son côté, Manchester City aura à cœur de bien finir une saison, où le seul gain d'un titre en Coupe de la Ligue pourrait paraître bien maigre pour une équipe habituée à collectionner les trophées. « On a du mal à jouer à notre niveau. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'il faut qu'on augmente notre niveau contre Madrid si on veut avoir une chance de se qualifier », a d'ailleurs rappelait Pep Guardiola, l'entraîneur mancunien, après l'élimination des siens en demi-finale de la FA Cup contre Arsenal (2-0). Dernièrement, le Catalan en a encore remis une couche. « Nous allons jouer d'une manière spécifique contre le Real Madrid, nous allons essayer de maintenir notre rythme lors de nos entraînements, expliquait-il. Nous allons nous souvenir de qui est le Real Madrid, voir les matchs qu'il a disputé depuis le confinement. » Une chose est sûre, ce 8eme de finale retour de la Ligue des Champions à l'Etihad Stadium promet de faire des étincelles.