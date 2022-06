Gareth Bale, qui deviendra joueur libre le 30 juin 2022, a fait ses adieux au Real Madrid cette semaine, mettant ainsi un terme à son séjour au sein du club espagnol. Depuis plusieurs années, Bale était lié à un départ du Real Madrid. La rumeur la plus forte l'avait envoyé en Chine, en 2019. Il a ensuite rejoint Tottenham en prêt, mais son retour au nord de Londres ne s'est pas déroulé comme prévu et il a fini par retourner dans la capitale espagnole.

Bale regorge de propositions

Maintenant, après ses adieux à l'Estadio Santiago Bernabeu, il y a des spéculations sur sa possible retraite du football. Cependant, Bale, 32 ans, ne veut pas commenter les spéculations, insistant sur le fait que sa décision ne dépendra pas de la qualification du Pays de Galles pour la Coupe du monde de Qatar 2022. "Pas nécessairement, non", a déclaré Bale, interrogé sur le fait de savoir si l'éventuelle qualification du Pays de Galles aurait un impact sur sa décision, rapporté par le Mirror. "Comme je l'ai déjà dit, je ne me concentre pas sur ce que l'avenir nous réserve. "Nous avons un match très important. Je n'ai pas besoin de penser ou de m'inquiéter de quoi que ce soit d'autre".