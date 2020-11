La série noire se poursuit pour Eden Hazard. Arrivé en grande pompe au Real Madrid en juin 2019, l'ancien de Chelsea s'est de nouveau blessé ce samedi, cette fois au niveau d'un adducteur. Depuis son transfert en Espagne, le Belge ne joue pratiquement pas et enchaîne les blessures. De quoi réveiller le fantôme de Gareth Bale chez certains observateurs ibériques. Pas de très bon augure.





A peine deux mois après avoir signé avec les Merengue, Hazard se blesse à la cuisse et ne joue son premier match qu'en septembre 2019. En novembre, c'est la rechute avec une blessure à la cheville qui le tient éloigné des terrains deux mois durant. Une semaine plus tard, c'est une fissure de la malléole qui le laisse sur le flanc, avec une opération à la clef. Et ainsi de suite jusqu'à cette fameuse défaite du Real ce samedi face à Alaves (1-2), au cours de laquelle Eden Hazard est sorti en se tenant l'adducteur droit. Une huitième blessure en un peu plus d'un an à Madrid.

Un temps de jeu famélique



Les similitudes avec Gareth Bale s'accumulent. Un transfert record, des performances et un rendement loin des espoirs placés en lui, le tout plombé par un physique particulièrement fragile. Si Zinedine Zidane s'est voulu rassurant en conférence de presse, évoquant un simple coup plutôt qu'une blessure musculaire, il n'en reste pas moins que Hazard n'a joué cette saison que 25% du temps qu'a passé le Real sur le terrain, moins bien que l'an passé (36%). Depuis son arrivée, il n'a disputé que 31% des minutes qu'ils auraient pu jouer. Le milieu offensif passera une échographie ce dimanche et une IRM le lendemain si les premiers résultats n'étaient pas encourageants.