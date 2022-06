L'avenir du joueur de 30 ans est inconnu, mais il est entendu qu'il se considère comme étant encore bien capable de rivaliser à un haut niveau. Les deux clubs espagnols les plus intéressés partagent une ville : le Real Betis et Séville. Isco apprécie aussi bien Manuel Pellegrini que Julen Lopetegui. En dehors de la Liga, le club italien de la Roma et le club turc de Galatasaray se sont montrés intéressés. On ne sait pas encore ce qu'Isco, 30 ans, envisage de choisir comme prochain projet à l'heure actuelle.

Mourinho le veut

Isco a rejoint Madrid à l'été 2013 et, bien qu'il ait vécu quelques moments magiques au Santiago Bernabeu, sa place dans l'équipe première s'est considérablement réduite ces dernières saisons. Il n'a joué que 407 minutes toutes compétitions confondues la saison dernière, pour 17 apparitions avec Madrid.