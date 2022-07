L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a l'habitude d'être transparent et honnête, tant dans ses paroles que dans ses actes, et c'est très certainement le cas avec son traitement de deux joueurs de l'équipe. Il est clair qu'il ne compte pas sur Alvaro Odriozola (26 ans) ou Mariano Diaz (28 ans). À l'exception des joueurs de Castilla et de Borja Mayoral, arrivé plus tard et qui est en train de conclure son transfert à Getafe, aucun autre joueur du Real Madrid n'a joué moins qu'eux, puisqu'ils ont chacun joué 30 minutes lors du Clasico de Las Vegas. "Nous sommes arrivés avec 27 joueurs et certains ont eu plus de mal à jouer", a expliqué "Carletto" à Los Angeles.

Ancelotti montre la porte

Tous deux sont arrivés à la pré-saison dans une situation très délicate. Odriozola revenait de son deuxième prêt en une saison et demie, le poste d'arrière droit était très bien couvert puisque Dani Carvajal a terminé la saison 2021-22 à son meilleur niveau, Lucas Vazquez y était devenu un titulaire et, pour ne rien arranger, Vinicius Tobias l'avait rejoint. Dans le cas de Mariano, le club avait essayé sans succès de trouver un acheteur pour lui, et il savait qu'il ne gagnerait pas en importance, même avec les départs de Luka Jovic et Borja Mayoral.