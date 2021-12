La fenêtre des transferts d'hiver approche et le Real Madrid n'a pas exclu le départ de certains joueurs, Gareth Bale et Isco étant les principaux candidats pour quitter la Casa Blanca en janvier. Les contrats des deux joueurs se terminent le 30 juin, mais les Merengues ne semblent pas vouloir les renouveler, car l'entraîneur Carlo Ancelotti semble peu enclin à les conserver révèle Marca.

Bale et Isco vers le départ

D'autres joueurs, comme le capitaine Marcelo, n'ont pratiquement pas joué cette saison et le Real Madrid respectera toute décision du Brésilien concernant son avenir. Mariano Diaz, Luka Jovic et Eden Hazard font partie des plans d'Ancelotti, mais les Madrilènes sont ouverts aux négociations avec tout club intéressé par leurs services en janvier, comme cela s'est produit ces deux dernières années avec Alvaro Odriozola et Martin Odegaard.