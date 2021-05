Eden Hazard voudrait quitter le Real Madrid. S'exprimant sur "El Chiringuito de Jugones", le journaliste espagnol Edu Aguirre affirme que le joueur belge n'est pas content à Madrid et craint que l'arrivée éventuelle de Mbappé ne le fasse baisser dans l'ordre hiérarchique du Real Madrid. Hazard a été en proie à des blessures au cours de ses deux années dans la capitale espagnole et n'a pas réussi à livrer les performances que beaucoup attendaient. Un retour dans son ancien club de Chelsea est évoqué.



Hazard n'aime plus le Real

L'ailier belge est arrivé en juin 2019 à Santiago Bernabéu pour un montant officiel de 100 millions (plus les bonus) signant un accord qui se termine en juin 2024. Cette semaine encore, le joueur a été exclu de la participation au match final de la campagne 2020/21 à cause d'un problème musculaire. Hazard a disputé 43 matchs pour le club de Liga en deux ans, marquant cinq buts et délivrant huit passes décisives. Un bilan largement insuffisant pour un joueur qui aurait coûté, en tout, plus de 150 millions d'euros au Real.

