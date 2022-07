Le Real Madrid est plus que bien pourvu en milieu de terrain. En plus du célèbre trio composé de Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos, les Merengue peuvent aligner un autre milieu de terrain composé des jeunes talents les plus excitants d'Europe, avec Fede Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Sans parler de Dani Ceballos.

Le Mondial en ligne de mire

Le joueur de 25 ans a encore un an de contrat et le Real Madrid cherche à le vendre, s'il obtient un prix compris entre 12 et 15 millions d'euros, selon Diario AS. Malgré des liens avec le Real Betis, le club de sa ville natale, il n'y a pas eu d'offres sérieuses pour lui. Le Real Madrid est également heureux de le conserver et, à cet effet, Carlo Ancelotti va s'asseoir avec lui et essayer de persuader Ceballos qu'étant donné les six compétitions dans lesquelles Los Blancos sont engagés, il aura suffisamment de temps de jeu. Le coach italien est un fan, même s'il n'a pas été en mesure de fournir beaucoup de minutes à Ceballos jusqu'à présent.

Ceballos n'a qu'un seul objectif en tête : la Coupe du monde 2022. L'Andalou croit toujours qu'il peut s'imposer dans l'équipe de Luis Enrique s'il parvient à obtenir des minutes. Ceballos doit donc décider s'il veut tenter de forcer un transfert ou prendre Ancelotti au mot.