Real Madrid: Courtois tacle la presse et les supporters

Après être resté plus de sept mois sans le moindre clean-sheet dans les buts du Real Madrid, Thibaut Courtois a enchaîné un deuxième match sans prendre le moindre but en une semaine.

Six jours après avoir gardé sa cage inviolée, à Séville (0-1), le gardien Belge a fait de même chez les voisins de l’Atletico Madrid lors du match nul 0-0 entre les deux clubs madrilènes. L’occasion pour le Diable Rouge de répondre aux critiques dont il a été l’objet ces dernières semaines.

"Je prends les matches comme ils viennent. Les gens et la presse descendent les joueurs trop vite. Ça ne m’affecte pas car j’analyse mes matches seulement avec ceux qui connaissent le football. Je parle avec mes entraîneurs et mes coéquipiers", a-t-il ainsi lancé en zone mixte. Les supporters et la presse apprécieront.