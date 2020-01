Le Real Madrid s'offre un nouveau trophée et c'est encore aux dépens de son voisin honni de l'Atlético Madrid. Lauréat des Colchoneros, son ancienne équipe, avec les merengue, Thibaut Courtois s'est exprimé au terme du match qui a vu le Real soulever la Supercoupe d'Espagne.« Nous avons bien joué dans les deux matches et aujourd'hui nous méritions également de gagner même si l'Atleti est toujours là. Nous ne prenons pas de but et nous sommes heureux de l'emporter », a d'abord analysé le portier belge en zone mixte, lui qui a évoqué le sacrifice de Fede Valverde, auteur d'une d'un tacle par derrière sur Morata qui filait seul au but lors de la prolongation : « Le carton rouge de Valverde ? Ça allait très vite et Fede était derrière.