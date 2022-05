La démonstration avait été totale. Le 20 mars dernier, à l'occasion du Clasico, le FC Barcelone avait surpris tout son monde en allant pulvériser le Real Madrid du côté du stade Santiago Bernabeu (0-4, 29eme journée de Liga). Ce succès avait permis aux Blaugrana de chambrer ouvertement leurs adversaires, certains n'hésitant pas à annoncer que le Barça était de retour dans la lutte pour le titre. Un mois et cinq journées de championnat plus tard, Madrid a validé son 35eme titre en Liga. De quoi faire réagir Thibaut Courtois.

"Ils ont célébré comme s'ils étaient de retour"

Le gardien du Real en a profité pour répondre (à retardement) aux petites provocations barcelonaises entendues quelques semaines plus tôt. Dans des propos relayés par Marca, l'international belge n'a d'ailleurs pas hésité lui non-plus à chambrer ouvertement les impudents. "Après le Clasico, quelques-uns ont célébré la victoire comme s'ils venaient de gagner le titre, comme s'ils étaient revenus dans la course. Mais nous sommes restés sereins. Ensuite, on a battu le Celta Vigo et Getafe. On a réalisé une superbe saison et on espère la conclure en beauté avec la Ligue des Champions en disputant la finale." Au classement, le Real compte provisoirement 18 points d'avance sur Barcelone.