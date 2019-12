Real Madrid : Courtois ne voit pas de nécessité à recruter en attaque

⏱ TERMINÉ !

REAL MADRID 0-0 BILBAO



Le Real est tenu en échec au Bernabeu et laisse le Barça prendre seul la tête de La Liga. pic.twitter.com/76GIQ8ZXBw



— Actu Foot (@ActuFoot_) December 22, 2019

Thibaut Courtois, le portier du Real Madrid, estime que: « C'est dommage, ces trois matches difficiles ont montré un très bon niveau physique, nous avons créé beaucoup d'occasions mais avons gagné seulement trois points. Il y a eu des matches avec trois, quatre buts. Parfois, il y a des moments où ça ne veut pas rentrer. », a confié Courtois en zone mixte dans des propos relayés par Marca, alors que le Real a concédé le nul contre Bilbao (0-0) dimanche.Pour l'ancien gardien de Chelsea,. Courtois a aussi évoqué un certain Cristiano Ronaldo : « Vous parlez d'un joueur qui a inscrit 40 à 50 buts par an. Oui, Ronaldo peut manquer. Mais il est parti il y a un an et demi, nous avons des joueurs qui peuvent aussi marquer des buts. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas rentrer, mais je suis sûr que mes coéquipiers peuvent marquer des buts à tout moment parce que ce sont de grands joueurs. Karim ? Il est génial, il a déjà marqué beaucoup de buts. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'un renfort, j'ai une confiance totale dans l'équipe. »