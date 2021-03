Non, Eden Hazard n'est pas encore remis de sa sixième blessure de la saison avec le Real Madrid. Touché au psoas le 15 mars dernier, l'international belge a besoin de temps pour récupérer, et donne de sa personne pour y parvenir. Ayant refusé de se faire opérer, Hazard travaille dur pour retrouver les terrains. Thibaut Courtois peut en témoigner.



Pour l'avoir vu à la tâche, le portier du Real et de la sélection belge a confirmé à la chaîne VTM que son partenaire ne lâchait rien et qu'il ne l'avait même jamais vu "aussi en forme". S'il confirme que l'ancien de Chelsea "a vécu des jours difficiles", il précise qu'il "travaille très dur chaque jour" et qu'il est certain de le revoir "plus en forme que jamais".

Un traitement particulièrement dur

Afin de retrouver cette fameuse forme, Eden Hazard va désormais subir "un traitement particulièrement dur, afin de renforcer la partie inférieure de son corps, des abdominaux aux genoux", selon les informations des médias belges. Et c'est donc à Madrid qu'il va entamer cette ultime phase de récupération, avant de pouvoir rejouer avec le Real.