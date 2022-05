Thibaut Courtois voulait prouver que ses sceptiques avaient tort, surtout les fans anglais. C'est ce que le Belge a fait, devenant le troisième gardien de l'histoire de la Ligue des Champions à remporter le titre d'homme du match. Il a réalisé neuf arrêts - le plus grand nombre de l'histoire des finales de la Ligue des Champions - contre des joueurs comme Mohamed Salah et Sadio Mane, menant son club à un 14e titre européen.

Excellent tout au long de la saison

Après le match, Courtois s'est adressé aux critiques qui ont douté de lui au fil des ans, notamment en provenance d'Angleterre. Courtois était auparavant un joueur du Chelsea FC, donc il est évident avec qui il a un compte à régler. "J'avais besoin de gagner une finale pour ma carrière pour tout mon travail et pour mettre du respect sur mon nom parce que je ne pense pas avoir assez de respect, surtout en Angleterre", a déclaré le portier des Diables Rouges. "J'ai vu beaucoup de critiques après une grande saison, comme quoi je n'étais pas assez bon. Je suis juste très fier de la performance de l'équipe et quand j'avais besoin d'être là, j'étais là pour l'équipe". Le gardien belge n'a pas seulement été la clé de la victoire en finale, il a été un élément essentiel de tout le parcours de Madrid en championnat. Courtois a réalisé 61 arrêts en 14 matchs lors de cette saison de championnat. En revanche, Alisson, le gardien de Liverpool, en a réalisé 15.