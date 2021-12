Real Madrid : Courtois de retour, Jovic testé positif au Covid-19

He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar 🙌🏻

I have tested negative in 2 consecutive PCRs and I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play 🙌🏻 pic.twitter.com/DwGDa4K98i



Le feu vert des autorités attendu afin de jouer pour Courtois

J'ai été testé négatif lors de 2 PCR consécutifs et j'attends de recevoir l'autorisation des autorités pour pouvoir jouer", a écrit le gardien belge sur son compte Twitter. Cependant, le club merengue doit compter sur un nouveau cas positif, celui de Luka Jovic. L'attaquant, auteur d'un but de deux passes décisives en dix matchs de Championnat d'Espagne, va donc rejoindre Vinicius Junior, Eduardo Camavinga et Fede Valverde du côté des absents du Real.

Mercredi, Thibaut Courtois a été testé positif au Covid-19, comme trois autres joueurs de l'effectif dirigé par Carlo Ancelotti : Vinicius Junior, Federico Valverde et Eduardo Camavinga. Il était alors confirmé que le Real Madrid était durement touché par la pandémie de coronavirus, avec les tests positifs qui avaient été relevés plus tôt lors de ce mois de décembre (Luka Modric, Marcelo, Gareth Bale, Rodrygo Goes, Isco, David Alaba, Marco Asensio et Andriy Lunin). Le gardien belge avait posté un message via son compte Twitter, regrettant son test positif. "Malheureusement, et malgré le respect de toutes les mesures, j'ai été testé positif au Covid lors du dernier contrôle.Ce jeudi, il a annoncé avoir été testé négatif à deux reprises, et demeure désormais dans l'attente du feu vert des autorités afin de jouer sous les couleurs du Real Madrid, qui reprendra le chemin de la Liga ce dimanche sur la pelouse de Getafe (14 heures).