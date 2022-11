Carlo Ancelotti, Marco Asensio et même le site Internet du Real Madrid ont blâmé l'arbitre pour cette contre-performance et le gardien de but Thibaut Courtois a rejoint l'avalanche croissante de dissensions provenant du Santiago Bernabeu.

Courtois en colère

Ancelotti a déclaré à la presse que le penalty de Gérone, après qu'Asensio ait touché le ballon avec son bras, avait été inventé, tandis qu'Asensio lui-même a également déclaré qu'il n'aurait pas dû être accordé. Tous deux risquent également d'être sanctionnés pour leurs commentaires. Comme le rapporte Relevo, Courtois a également estimé que l'arbitre s'était trompé.



"Dans les propos des arbitres, ils nous ont dit qu'après un rebond de votre propre corps, ce n'était pas une main. Je ne pense pas que cela serait sifflé en Ligue des Champions. Ils ont pensé que c'était une main et c'est tout. C'est très rare, parfois c'est main, parfois non. On ne sait pas quand ça l'est", a ainsi déploré le portier belge.