L'attaquant brésilien était une jeune star de Flamengo que les grands clubs européens voulaient tous s'accaprer. Notamment le FC Barcelone. L’attaquant brésilien admet avoir visité les installations du FC Barcelone avec sa famille avant de prendre une décision. Celui qui a ouvert le score lors du dernier Clasico a dit oui au club merengue en 2017. "Il y avait déjà des rumeurs dans la presse, mais je n'y ai jamais cru", a-t-il déclaré. Madrid et Barcelone ont mis des offres sur la table et je n'avais que trois jours pour prendre ma décision. J'ai toujours voulu jouer pour le meilleur club, c'est pourquoi j'ai choisi le Real Madrid", a déclaré le virtuose.

Le Real plus séduisant que le Barça pour Vinicius

Le club madrilène offrait à Vinicius la perspective d'avoir du temps de jeu dès sa première saison. "Mes parents ont visité les deux clubs et ont préféré le Real. Cela correspondait à ce que je voulais, et j'ai senti que leur projet était meilleur pour moi. Ils donnaient du temps de jeu aux jeunes joueurs, comme moi, et ils traversaient une période de succès exceptionnelle en Ligue des Champions à l'époque", se souvient Vinicius.



Sa signature a été officialisée en mai 2017 pour un montant de 46 millions d'euros. Le prix élevé de l'opération pour un si jeune joueur avait fait sensation dans le milieu du football et le joueur a subi une certaine pression à son arrivée dans la capitale ibérique. "C'était l'une des parties les plus difficiles, plus que de jouer régulièrement. Il fallait faire oublier ce prix à tout le monde. Heureusement, j'ai joué beaucoup de matchs lors de ma première saison. Maintenant, j'ai passé 50 matchs avec le Real Madrid. Peu de joueurs réussissent cela à un si jeune âge", a-t-il conclu.