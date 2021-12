Real Madrid : Cinq nouveaux cas de Covid-19

Des cas également enregistrés dans la section féminine du Real

Ceballos et Dani Carvajal. Face à cette situation, le club madrilène a été contraint de reporter la séance d'entraînement de ce jeudi, qui aurait dû se tenir à 11 heures du matin, comme l'explique AS. En outre, d es cas ont également été enregistrés dans la section de football féminin, mais pas dans l'équipe première où tous les tests ont été négatifs, sinon dans la formation. AS explique que le contrôle continue de s'intensifier en raison de la crainte que d'autres cas n'apparaissent dans les prochaines heures au Real Madrid.

La réception de Cadix, prévue dimanche en Liga (21 heures) s'annonce plus délicate que prévue pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Leader du Championnat d'Espagne avec 8 points d'avance sur son dauphin, le FC Séville, le club merengue est touché de plein fouet par la nouvelle vague du coronavirus. Mercredi, le Real a annoncé les cas positifs de Luka Modric et de Marcelo, les deux joueurs étant depuis placés à l'isolement. Et comme on pouvait le craindre, la flambée des cas de Covid ne s'est pas arrêtée là.. Ils ont été placés à l'isolement et ne seront pas disponibles pour la rencontre face à Cadix mais également pour celle à San Mamés afin d'y affronter l'Athletic Bilbao, le mercredi 22 décembre prochain avant la trêve hivernale. Ces cas sont des problèmes pour le Real qui doit également composer avec les blessure de Dani