Carlo Ancelotti s'en tient à son plan avant le match de dimanche soir contre Cadix, malgré la perte de Marcelo, Luka Modric, Marco Asensio, Andriy Lunin, Gareth Bale et Rodrygo Goes, touchés par le Covid-19. Dani Carvajal est également absent en raison d'une blessure musculaire. Dani Ceballos fait partie du groupe pour la première fois cette saison, après avoir été mis sur la touche depuis une blessure aux Jeux Olympiques d'été.



Cinq joueurs du Castilla sont également présents, dont les gardiens Luis Lopez et Toni Fuidias, ainsi que les jeunes Miguel Gutierrez et Antonio Blanco. L'autre nouveau visage est Peter, un ailier droit de 19 ans issu de l'académie du club. Si Ceballos joue contre Cadix, ce serait sa première apparition avec le Real Madrid depuis une défaite 1-0 contre le Rayo Vallecano en avril 2019.

Le groupe du Real Madrid contre Cadix

Thibaut Courtois, Luis Lopez, Toni Fuidias, Eder Militao, Lucas Vazquez, David Alaba, Jesus Vallejo, Nacho, Ferland Mendy, Miguel Gutierrez, Toni Kroos, Casemiro, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Antonio Blanco, Peter, Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic et Vinicius Junior