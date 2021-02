Après un passage à la fois anecdotique et décevant au Real Madrid, Luka Jovic a été prêté dans son ancien club pour se refaire la cerise. Une aventure qui a plutôt bien commencé, avec trois buts en quatre matches. Malgré ses bonnes disposition, Jovic n'est pas titularisé à Francfort, lui qui ne se voit pas comme une star et qui évoque ses débuts tumultueux au Real.

Le Real Madrid, Jovic ne regrette rien

"C'était difficile pour moi au début", a déclaré Jovic en conférence de presse de l'Eintracht. «J'avais 21 ans, il m'a fallu du temps pour m'installer et me rendre compte que je jouais avec les meilleurs joueurs du monde depuis 10 ans à plusieurs postes. J'ai beaucoup appris et je suis revenu ici avec plus d'expérience. Je me suis amélioré et j'ai grandi à Madrid. Ce fut un honneur de jouer pour le plus grand club du monde et de m'entraîner quotidiennement avec les meilleurs joueurs du monde. Ce sont des joueurs dont on apprend tous les jours. Jouer contre les meilleurs défenseurs a été une bonne éducation pour moi.", a-t-il admis.



Sa décision de revenir en Bundesliga est venue alors qu'il ressentait le besoin de jouer plus régulièrement, mais il ne se sent pas comme une star en Allemagne. "Mon objectif était de jouer plus", a expliqué Jovic. «C'est la principale raison pour laquelle j'ai décidé de revenir. Je ne suis pas du tout [une star]. Je suis revenu pour reprendre confiance en moi, pour revenir au niveau où j'étais, pas pour être appelé une star. Je suis de retour ici parce que c'était la meilleure option pour moi en ce moment."