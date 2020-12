Real Madrid : Casillas trouve les critiques envers Zidane injustes

725 matchs sous le maillot du Real Madrid, 156 avec le FC Porto et 167 sélections pour l'Espagne. Son palmarès a de quoi faire quelques envieux, aussi. Il a notamment remporté une Coupe du monde et deux Euros, lors du grand parcours de la génération dorée espagnole (Euro 2008, Coupe du monde 2010 et Euro 2012). En songeant à son futur, il pourrait de nouveau exercer au Real Madrid, mais en tant que conseiller du président Florentino Perez, possiblement. " De toute évidence, c'est quelque chose qui serait vraiment bien. J'ai une très longue histoire avec le Real Madrid, environ 25 ans, quand j'ai commencé comme un très jeune enfant à seulement neuf ans et jusqu'à 34 ans. Donc, clairement, j'ai de grands sentiments envers le club", a expliqué le natif de Mostoles dans un entretien accordé à The National.



"Un grand manager avec un style très adapté à l'intensité de la situation"















Retraité depuis le 4 août dernier, Iker Casillas a vécu une carrière impressionnante dans le monde du football :Cette saison, le Real Madrid a connu quelques périodes compliquées, alors que l'équipe dirigée par Zinédine Zidane a su répondre de la meilleure façon possible en enchaînant les victoires face au FC Séville, au Borussia Mönchengladbach, l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao. Désormais revenu à la hauteur des deux leaders, l'Atlético Madrid et la Real Sociedad, le Real est en course pour le titre de façon claire. D'après Casillas, Zinédine Zidane est l'homme de la situation.. Il a gagné trois Ligues des Champions, deux championnats d'Espagne et il fait un excellent travail. Je ne pense donc pas que nous puissions exiger beaucoup plus de lui", a-t-il assuré.De façon générale, Casillas s'est montré persuadé que le natif de Marseille pourrait faire perdurer la dynamique de succès du Real Madrid, champion d'Espagne en titre. "Son style est très adapté à l'intensité de la situation et il est capable de s'entourer des bonnes personnes. En outre, étant donné sa carrière de footballeur,. Il a remporté de nombreux titres ; il a tout vécu, tant sur le plan personnel en tant que joueur que sur celui de l'équipe. Il a également pu mettre cette expérience en pratique sur le terrain en tant qu'entraîneur. A part cela, en plus d'être entraîneur, c'est aussi un grand manager, car c'est une compétence très difficile de pouvoir gérer un club et une équipe", a-t-il valorisé.