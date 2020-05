La Liga a été suspendue à la mi-mars dans le cadre des efforts du gouvernement espagnol pour contenir le coronavirus. Cependant, malgré le retour des entraînements au sein des clubs la semaine dernière, la Ligue et la RFEF n'ont pas encore confirmé de date de reprise pour la campagne en cours. Le président de la LFP ibérique, Javier Tebas, a fait allusion à un retour pour le 12 juin prochain, et Casemiro espère revenir bientôt sur le terrain. "Il est très important pour le football de faire son retour", a-t-il déclaré au micro de Real Madrid TV. «Cela peut démontrer à la société qu'un retour à la normale est possible, car cela montrera la voie."

Le Real a un calendrier plus clément

"Je pense que si nous respectons les mesures de sécurité, le football devrait pouvoir revenir". L'équipe de Zinedine Zidane est actuellement deuxième de Liga, à deux points de Barcelone avec 11 matchs restants. Mais si le Real doit encore défier la Real Sociedad, le Barça a encore l'Atlético Madrid et Séville à affronter avant la fin de la campagne.