Real Madrid - Casemiro : ''Quand Bale est sifflé, nous sommes tous sifflés''

Les supporters du Real Madrid ont sifflé l'international gallois lorsqu'il a été intégré par Carlo Ancelotti pour remplacer Karim Benzema à 16 minutes de la fin, samedi contre Getafe (2-0). "Quand un joueur est sifflé, nous sommes tous sifflés", a déclaré Casemiro lors de la conférence de presse d'avant-match, avant le choc de mardi contre Chelsea. "On ne peut pas être d'accord avec ça. Je n'ai pas aimé ça, parce que Bale est historique. Quand un joueur comme lui est sifflé, c'est l'histoire de ce club qui est sifflée. J'espère que les gens nous donneront la chair de poule demain. Nous en avons besoin."

Casemiro lance un appel au public

Après la victoire 3-1 du Real Madrid à Stamford Bridge, Thomas Tuchel a été catégorique : Chelsea n'a aucune chance de se qualifier. Mais Casemiro a souligné que rien n'est encore terminé. "On ne peut se fier à rien, peu importe ce que Tuchel a dit", a ajouté Casemiro. "Ils sont les champions actuels. Nous avons besoin des supporters. La clé de tout est l'insigne [du Real Madrid], gagner quand personne n'y croit. Comme on dit : 'Jusqu'au bout, allons-y, le Real.' Nous ne faisons confiance à rien, même si nous avons joué les meilleures 90 minutes de la saison là-bas. Ce sera difficile, nous avons besoin de notre public [pour nous encourager]. "