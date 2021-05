Après l'échec d'une saison conclue sans titre, une première pour le Real Madrid depuis 2009-2010, l'heure est au changement au sein de la Maison Blanche et Casemiro, le milieu brésilien, influent sur le terrain comme dans les vestiaires, espère que des renforts arriveront afin de renforcer l'équipe pour la saison prochaine, alors qu'une fin de cycle se dessine à Madrid, avec le feuilleton Zinedine Zidane qui se poursuit. Le coach français des Merengue pourrait quitter sa place sur le banc du Real et la céder à Massimiliano Allegri.

"Il faut changer quelque chose"

"Il est clair que lorsque vous ne gagnez pas, vous devez changer des choses. Nous travaillons et nous faisons de bonnes choses, mais le Real Madrid doit toujours gagner, toujours tout donner", a indiqué l'ancien joueur de Porto au micro de Movistar+. Éliminé en demi-finales de la Ligue des Champions aux mains de Chelsea, le Real Madrid a cédé son titre de champion d'Espagne à son voisin de l'Atlético de Madrid lors de l'ultime et dernière journée de la Liga, après une campagne chaotique. Kylian Mbappé serait suivi de près par les recruteurs merengue, idem pour Eduardo Camavinga. Affaires à suivre...