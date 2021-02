Une nouvelle longue période d'indisponibilité attend Dani Carvajal, dont le retour n'aura duré que 25 minutes contre Valence dimanche. Malgré un nouveau problème qui pourrait lui faire rater jusqu'à deux mois de compétition, l'arrière droit reste optimiste. "J'ai dit à certains de mes coéquipiers que samedi soir j'avais des papillons dans l’estomac et que j'avais hâte de revenir faire ce qui me passionnait", a-t-il déclaré en partageant un message sur les réseaux sociaux lundi, après l'annonce de sa nouvelle blessure musculaire à la cuisse droite.

Carvajal affiche son optimisme

«J'avais travaillé très dur ces dernières semaines... Maintenant, il est temps de faire face à ce dernier revers et de commencer un nouveau compte à rebours pour pouvoir revenir et retrouver ces sensations spéciales. Je veux juste transmettre un message : je reviendrai meilleur et plus fort que jamais. Merci pour tous les messages de soutien.", a-t-il indiqué dans des propos relayés par Marca. En raison de quatre blessures différentes, l'Espagnol n'a pu jouer que 12 matches officiels jusqu'à présent en 2020/21.