Le Real Madrid a tenu son rang face à Saragosse pour composter son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi mercredi soir. Buteur tout en finesse d'une jolie pichenette, Vinicius a reçu les louanges de son coéquipier Dani Caravajal. « Je le vois tous les jours, il est capable de faire ça et bien plus encore », a déclaré Carvajal à Mediaset après le match. « Donnez-lui le temps de gagner en confiance et il continuera de marquer dans les matchs à venir », a ajouté le latéral merengue.

Zidane aussi impressionné par Vinicius

Zinedine Zidane a fait écho aux propos de son arrière droit, mais a ajouté qu'il était plus impressionné par le côté défensif du jeu du Brésilien : « Il est clair que c'est un travail qu'il doit faire, comme tout le monde », a déclaré le Français lors de sa conférence de presse d'après-match. «Et nous le faisons tous mieux qu'avant. Faire un clean sheet est très bon pour nous ».