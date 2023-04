Real Madrid : Carlo Ancelotti tance ses joueurs après la défaite à Gérone

Que s’est-t-il passé au stade municipal de Montilivi ? Mardi soir, le Real Madrid a été balayé par une surprenante équipe de Gérone (4-2). Une défaite qui pourrait reléguer la Casa Blanca à 14 points du FC Barcelone en cas de victoire du club catalan sur la pelouse du Rayo Vallecano (mercredi, 22h). En conférence de presse d’après-match, Carlo Ancelotti n’a pas mâché ses mots envers les joueurs madrilènes. L’entraîneur du Real Madrid a pointé du doigt le manque d'engagement de son équipe.

"Le niveau individuel a été en dessous de la normale, pour tout le monde"

"C'est une soirée difficile, oui. On demande pardon aux supporters. Notre match a été mauvais sur le plan défensif. Avec le ballon, on a bien joué, surtout au début, on gérait, on était plus tranchant... mais ils ont mené deux contres, nous ont marqué deux buts, et ensuite on a essayé de revenir avec nos individualités, pas comme une équipe. Aujourd'hui (mardi) l'équipe n'a pas joué. Le niveau individuel a été en dessous de la normale, pour tout le monde. On était nerveux, dès l'entame, on a perdu un peu le contrôle, et quand on a eu l'impression que la pause pouvait nous faire du bien, on a encaissé le troisième but, et le match s'est compliqué. L'équipe n'était pas connectée, et on l'a payé. Si on ne met pas d'engagement en défense, on a des difficultés à gagner les matchs. Si on met de l'engagement, on gagnera tous les matches. C'est la clé."