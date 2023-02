Real Madrid : Carlo Ancelotti admiratif de Vinicius Jr

Cette saison, Vinicius Jr est en train de franchir un nouveau palier au Real Madrid. Décisif en Ligue des Champions contre Liverpool (5-2), le Bréslien a déjà inscrit 18 buts cette saison. Soit seulement 4 de moins que l’année dernière alors que nous sommes à peine fin février. Des performances qui n’ont pas échappé à son entraîneur Carlo Ancelotti. En conférence de presse d’avant-match contre l’Atlético Madrid, le technicien transalpin du Real Madrid a évoqué la saison de son prodige brésilien.

C’est un garçon très concentré sur son travail

« C'est rare qu’il ne se blesse jamais, mais il a une génétique spectaculaire. Merci à ses parents. Et puis son professionnalisme, car il prend grand soin de lui, avant et après les matchs et les entraînements. C’est un garçon très concentré sur son travail. Il travaille beaucoup, beaucoup. Presque tous les jours, après l’entraînement, il consacre 10-15 minutes au tir au but. C’est précisément son défi, continuer comme ça avec continuité et régularité. La plupart des joueurs avec son talent prennent plusieurs moments pour se reposer. Il ne le fait pas et c’est une vertu » a-t-il indiqué.