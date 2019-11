Real Madrid-Carjaval: "Je préfère que le Barça perde"

Actuellement avec la sélection espagnole Dani Carvajal a longuement été interrogé sur l'actualité du Real Madrid. Outre l'état de forme de Karim Benzema étincelant ces dernières semaines ou encore le retour au jeu de Gareth Bale avec sa sélection, il a été questionné sur le parcours du Barça en Ligue des champions.

"Je ne vais pas mentir, au final je préfère que Barcelone ne passe pas. C’est un candidat à la victoire en Ligue des champions et notre plus grand rival. On ne va pas être hypocrite. En championnat, je préfère que le Barça perde parce que c’est notre rival et en Ligue des champions c’est plus ou moins la même chose. Ils ont une équipe spectaculaire. Toutes les équipes fortes qui perdent, c’est mieux pour nous", a-t-il répondu pour Marca.