Real Madrid : Camavinga explique son choix

"Venir au Real, c'était un rêve depuis petit"

Même lui a eu du mal à y croire, mais sa réalité est désormais limpide : Eduardo Camavinga, à 18 ans seulement, est un joueur du Real Madrid. Ce mercredi à Valdebebas, l'international français s'est lui-même interrogé sur son statut. ". Mais oui, très heureux d'être ici parmi ces grands noms du football. C'est un rêve, je suis très heureux", a affirmé le milieu de terrain, recruté le 31 août dernier par le club merengue jusqu'en 2027 en provenance de Rennes.Celui qui portera le numéro 25 sous le maillot du Real Madrid a également justifié son choix de rejoindre le Real, motivé notamment par le plaisir. "Je savais que j'allais pouvoir m'épanouir ici. Quand on parle du Real Madrid, on pense aux Ligues des Champions, aux Ronaldo, aux Zidane, aux Figo, à toutes les légendes qui sont passées ici. Après, Benzema, c'est une idole", a clamé le natif de Miconge.Conscient qu'il évoluera dans un secteur très concurrentiel, Camavinga a mis en avant sa volonté d'apprendre aux côtés de Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro, des exemples à ses yeux.a-t-il estimé. "Après, la concurrence... avec ma famille on a réfléchi à tout, on pense c'était le meilleur moyen pour moi de continuer à m'épanouir, de continuer à apprendre. D'abord je vais jouer au Real Madrid, et ensuite l'équipe de France ça viendra tout seul, naturellement".