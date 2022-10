Le Real Madrid a obtenu une précieuse victoire 1-0 samedi soir contre Getafe. Les Blancos ont pris la tête du championnat, puisque Barcelone doit maintenant s'imposer pour reprendre la tête du classement. C'était loin d'être une performance parfaite, mais c'était une performance solide. Sur un terrain où il a été battu la saison dernière, le Real Madrid a fait front et s'est montré solide en défense. Titularisé, Eduardo Camavinga a laissé entendre à AS qu'ils s'attendait à un match physique.

Camavinga bien adapté

"Je suis habitué à ce genre de matchs, car en France, il y en a beaucoup comme ça, avec beaucoup d'intensité et de coups. C'est le football, [c'est] normal. Nous étions conscients du niveau qu'il y aurait sur le terrain." Il a également fait allusion à un changement tactique. Camavinga effectuait sa troisième titularisation de la saison aux côtés d'Aurélien Tchouaméni et de Luka Modric au milieu du terrain. Le Français a décrit sa relation sur le pré avec son compatriote. "Nous pouvons tous les deux entrer dans le jeu d'attaque et nous sommes complets. Quand on joue en même temps, on fait des rotations, des permutations. S'il part, je reste et vice versa."