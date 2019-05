Real Madrid : Ça se tend pour Bale

Le point de rupture a été atteint. Pourtant, Jonathan Barnett, l’agent de Gareth Bale, refuse de se rendre à l’évidence. "Il veut rester. Je ne suis pas sûr que M. Zidane veuille qu’il reste mais pour le moment, Gareth veut rester. Il a un contrat, il le respectera avec plaisir jusqu’en 2022. Il a été et est, à mon avis, l’un des trois ou quatre meilleurs joueurs au monde", a encore assuré en début de semaine le représentant du Gallois.

Zinedine Zidane a pourtant été clair avec l’ancien joueur de Tottenham. Comme il l’a fait avec Dani Ceballos et Marcos Llorente, le technicien tricolore a en effet récemment avisé Gareth Bale qu’il ne comptait plus sur lui et qu’il pouvait se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Et si le message n’était pas assez limpide, l’ancien champion du monde a même pris soin de ne pas le convoquer le week-end dernier pour la réception de Villarreal (3-2).

Mais à en croire le Sun, tout autant irrités par l’attitude désinvolte du joueur, pas mécontent de son sort dans la capitale espagnole, que par les derniers propos tenus par Jonathan Barnett, les Merengue pourraient aller encore plus loin. Pour achever de le convaincre de partir, les dirigeants madrilènes songeraient en effet à le placardiser en l’envoyant s’entraîner avec la réserve. Un geste fort pour ne lui laisser aucun espoir et lui faire comprendre que sa seule alternative est de s’en aller.